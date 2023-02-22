Рятувальники поділилися неймовірними фото з гори Піп Іван Чорногірський після п’ятиденного шторму.
Фото авторства рятувальника Василя Фіцака були опубліковані на офіційній сторінці ДСНС України у Facebook.
"Краса зимових Карпат з гори Піп Іван Чорногірський після п’ятиденного шторму зачаровує. Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с, температура повітря -8°С", – йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що за таких погодних умов рятувальники радять туристам не ризикувати та утриматися від походів в гори.
Погіршення погоди в Україні
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дві найближчі ночі будуть найхолоднішими в Україні.
"Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10...-15 градусів, у більшості областей до -4...-11 градусів, на заході та півдні до -1...-5 градусів", - спрогнозувала вона.
Водночас, за її прогнозами, з 25 лютого в Україні потеплішає.
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