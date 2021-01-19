Снігопади та мороз: синоптик розповів, якої погоди очікувати українцям у лютому
Весь місяць очікуються "температурні гойдалки".
В останній місяць зими цього року очікуються "температурні гойдалки".
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".
За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°...-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікуються і снігопади.
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Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°...-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на кілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікуються снігопади.
Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.
Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.
Також 20, 25 і 27 лютого очікується дощ зі снігом.
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