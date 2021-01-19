Снігопади та мороз: синоптик розповів, якої погоди очікувати українцям у лютому

09:46, 19 січня 2021
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Весь місяць очікуються "температурні гойдалки".

Наступного місяця оідаются" температурні гойдалки " / фото УНІАН
Наступного місяця очікуються "температурні гойдалки" / фото УНІАН

В останній місяць зими цього року очікуються "температурні гойдалки".

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°...-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікуються і снігопади.

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Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°...-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на кілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікуються снігопади.

Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.

Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°. 

Також 20, 25 і 27 лютого очікується дощ зі снігом.

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Автор: УНІАН

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Теги: погодасиноптикпрогноз погодипогода в Україні
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