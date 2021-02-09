У Києві випало 30 сантиметрів снігу (фоторепортаж)

Зі столиці вивезли 350 тонн снігу.

У Києві за дві доби негоди випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує роботу. У понеділок, 8 лютого, зі столиці вивезли 350 тонн снігу.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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За його словами, вночі в столиці дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.

"За дві доби в Києві випало близько 30 см опадів. Всі служби працюють в цілодобовому режимі зі штрафом в 1700 гривень", - заявив він.

Згідно з Адміністративним кодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу - до 1700 грн.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що майже весь громадський транспорт вийшов на лінію. У місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.

"За добу 141 одиниця транспорту евакуйована... За добу 350 тонн снігу вивезено", - повідомив він.

Негода в Києві

Снігопад триває в Києві вже більше 31 години. Комунальники не встигають розчищати дороги - сніг швидко засинає їх знову.

"Працюємо. Однак, розчищене швидко засинає знову", - йдеться в повідомленні Укравтодору.

У ніч на 9 лютого дорожники столиці продовжували очищати місто від снігу. Працювало 462 одиниці спецтехніки. Також були задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання.

Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.

Згідно з прогнозом, у вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.

Вночі температура впаде до -6°. Весь день буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.