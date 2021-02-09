У Києві випало 30 сантиметрів снігу (фоторепортаж)
Зі столиці вивезли 350 тонн снігу.
У Києві за дві доби негоди випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує роботу. У понеділок, 8 лютого, зі столиці вивезли 350 тонн снігу.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Закриті траси, 40 сантиметрів снігу та сотні знеструмлених сіл: негода вирує в Україні другу добу (фоторепортаж, відео)
За його словами, вночі в столиці дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.
"За дві доби в Києві випало близько 30 см опадів. Всі служби працюють в цілодобовому режимі зі штрафом в 1700 гривень", - заявив він.
Згідно з Адміністративним кодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу - до 1700 грн.
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що майже весь громадський транспорт вийшов на лінію. У місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.
"За добу 141 одиниця транспорту евакуйована... За добу 350 тонн снігу вивезено", - повідомив він.
Негода в Києві
Снігопад триває в Києві вже більше 31 години. Комунальники не встигають розчищати дороги - сніг швидко засинає їх знову.
"Працюємо. Однак, розчищене швидко засинає знову", - йдеться в повідомленні Укравтодору.
У ніч на 9 лютого дорожники столиці продовжували очищати місто від снігу. Працювало 462 одиниці спецтехніки. Також були задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання.
Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.
Згідно з прогнозом, у вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.
Вночі температура впаде до -6°. Весь день буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.
- Вінниця-2°... -9°
- Дніпро+1°... -7°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир-4°... -14°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ-3°... -9°
- Кропивницький+2°... -6°
- Луганськ-1°... -2°
- Луцьк-5°... -11°
- Львів-2°... -7°
- Миколаїв+5°... -1°
- Одеса+8°... +2°
- Полтава-1°... -8°
- Рівне-6°... -12°
- Сімферополь+10°... +5°
- Суми-6°... -9°
- Тернопіль-4°... -7°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький-3°... -7°
- Черкаси0°... -8°
- Чернігів-6°... -12°
- Чернівці0°... -3°