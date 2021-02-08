У Києві вночі очікується посилення снігопаду
За прогнозами синоптиків, до ранку в столиці випаде 10-12 см снігу. Киян наполегливо просять не використовувати власний транспорт.
Синоптики прогнозують посилення снігопаду в Києві в нічний час.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".
"Снігопад триває вже більше 19 годин. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Нині працює 462 одиниці спецтехніки. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання. Синоптики прогнозують посилення снігопаду у нічний час: 10-12 см снігу випаде в столиці до ранку. Сніжитиме і впродовж 9 лютого", - йдеться в повідомленні.
Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.
Завтра у Києві - похмуро, температура підвищиться до -2°
"Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - наголошується в повідомленні.
Негода в Києві: деталі
- З початку доби 8 лютого Київ засипає снігом. Через це ситуація на дорогах столиці надскладна: вранці та ввечері зафіксовано масштабні затори, сталося чимало ДТП.
- Мер Києва Віталій Кличко каже, що розчищати місто від снігу заважають припарковані автомобілі.
- Синоптики прогнозують, що в Києві вночі температура впаде до -6°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°. Весь день 9 лютого буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.
- Влада Києва просить у зв’язку з негодою за можливості залишати дітей вдома, хоча школи і дитсадки працюватимуть.
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