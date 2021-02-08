У Києві вночі очікується посилення снігопаду

За прогнозами синоптиків, до ранку в столиці випаде 10-12 см снігу. Киян наполегливо просять не використовувати власний транспорт.

У Києві посилиться снігопад / фото УНІАН

Синоптики прогнозують посилення снігопаду в Києві в нічний час.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

"Снігопад триває вже більше 19 годин. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Нині працює 462 одиниці спецтехніки. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання. Синоптики прогнозують посилення снігопаду у нічний час: 10-12 см снігу випаде в столиці до ранку. Сніжитиме і впродовж 9 лютого", - йдеться в повідомленні.

Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.

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"Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - наголошується в повідомленні.

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