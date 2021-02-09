Київ понад добу засипає сніг, комунальники не встигають розчищати дороги (фоторепортаж, відео)

08:33, 9 лютого 2021
156

У столиці продовжується снігопад.

Снігопад триває у Києві вже більше 31 години. Комунальники не встигають розчищати дороги - сніг швидко засипає їх знову.

Про це повідомляє "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)

"Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову", - йдеться у повідомленні.

Сильний снігопад у Києві

Вночі на 9 лютого дорожники столиці продовжували очищати місто від снігу. Працювало 462 одиниці спецтехніки. Також було задіяно 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання. 

Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.

Згідно з прогнозом, у вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.

Вночі температура впаде до -6°. Весь день буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Київснігопадпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіснігопад у Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-1°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
80 %
761 мм
3.6 м/с
14 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся