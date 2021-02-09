Київ понад добу засипає сніг, комунальники не встигають розчищати дороги (фоторепортаж, відео)
У столиці продовжується снігопад.
Снігопад триває у Києві вже більше 31 години. Комунальники не встигають розчищати дороги - сніг швидко засипає їх знову.
Про це повідомляє "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.
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"Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову", - йдеться у повідомленні.
Сильний снігопад у Києві
Вночі на 9 лютого дорожники столиці продовжували очищати місто від снігу. Працювало 462 одиниці спецтехніки. Також було задіяно 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання.
Киян наполегливо просять не використовувати власний автомобіль під час снігопаду.
Згідно з прогнозом, у вівторок, 9 лютого, в Києві вдень потеплішає до -2°.
Вночі температура впаде до -6°. Весь день буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.
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