У Єрусалимі вперше за шість років випав сніг (фоторепортаж, відео)

Синоптики до кінця тижня прогнозують погіршення погоди.

Єрусалим уперше за 6 років засипало снігом, опади не припинялися всю ніч.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Із затримками працює громадський транспорт, обмежений рух на в'їздах та виїздах із міста. Синоптики до кінця тижня прогнозують погіршення погоди і значне похолодання.

Водночас, чимало жителів Єрусалима радіють незвичній погоді і повиходили на вулиці ліпити сніговиків та грати в сніжки.

Сніг у Лівії вперше за 15 років

Сніг уперше за 15 років випав у Лівії. Вхурделило на північному сході країни. Стовпчики термометрів опустилися нижче нуля.

Місцеві кажуть, для цього регіону - це справжня хурделиця. Адже востаннє тут сніг був 15 років тому.

Тож такій негоді зраділи усі, а тим паче діти, які вперше у своєму житті змогли зліпити сніговика й погратися в сніжки. За прогнозами метеорологів, протримається сніг два дні й коли чекати наступного - невідомо.