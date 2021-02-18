У Єрусалимі вперше за шість років випав сніг (фоторепортаж, відео)
Синоптики до кінця тижня прогнозують погіршення погоди.
Єрусалим уперше за 6 років засипало снігом, опади не припинялися всю ніч.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Із затримками працює громадський транспорт, обмежений рух на в'їздах та виїздах із міста. Синоптики до кінця тижня прогнозують погіршення погоди і значне похолодання.
Водночас, чимало жителів Єрусалима радіють незвичній погоді і повиходили на вулиці ліпити сніговиків та грати в сніжки.
Сніг у Лівії вперше за 15 років
Сніг уперше за 15 років випав у Лівії. Вхурделило на північному сході країни. Стовпчики термометрів опустилися нижче нуля.
Місцеві кажуть, для цього регіону - це справжня хурделиця. Адже востаннє тут сніг був 15 років тому.
Тож такій негоді зраділи усі, а тим паче діти, які вперше у своєму житті змогли зліпити сніговика й погратися в сніжки. За прогнозами метеорологів, протримається сніг два дні й коли чекати наступного - невідомо.
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- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+1°... -10°
- Суми-8°... -22°
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- Харків-7°... -16°
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