У Лівії вперше за 15 років випав сніг (відео)
Місцеві кажуть, для цього регіону - це справжня хурделиця.
Сніг уперше за 15 років випав у Лівії. Вхурделило на північному сході країни. Стовпчики термометрів опустилися нижче нуля.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Місцеві кажуть, для цього регіону - це справжня хурделиця. Адже востаннє тут сніг був 15 років тому.
Тож такій негоді зраділи усі, а тим паче діти, які вперше у своєму житті змогли зліпити сніговика й погратися в сніжки. За прогнозами метеорологів, протримається сніг два дні й коли чекати наступного - невідомо.
Сильні морози у США
Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.
Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.
На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.
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