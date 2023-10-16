Чимало снігу зазняли на Драгобраті та на горі Піп Іван.

Погода 16 жовтня на частині України - в Карпатах, вже зимова.

На горі Піп Іван Чорногірський станом на 8 ранку понеділка був відчутний мороз - температура становила -6 градусів, йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Допис ілюстровано фотографією, на якій видно, що на горі вже випало чимало снігу.

"Станом на 08:00, 16:10.2023, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с...", - зазначається у повідомленні.

У мережі також опублікували відео з Українських Карпат, на яких видно, що гори добряче засніжило. Зокрема, розміщено ролик із засніженого Драгобрату.

Яка погода сьогодні прогнозувалася в Україні - важливі новини

Синоптик Наталка Діденко попереджала, що в нашій державі з 16 жовтня "розпочнеться холодяка".

Пізніше синоптик Наталія Голеня розповіла, що новий тиждень буде вологим. Експерт зазначала, що місцями очікується мокрий сніг. Вона підкреслювала, що на високогір'ї Карпат сніг може бути набагато раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: