Крига скувала водоспади: провінція в Китаї перетворилась у зимову казку (відео)

17:08, 26 січня 2021
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Така зимова краса триватиме ще принаймні місяць.

Фантастичні зимові пейзажі можна спостерігати у китайській провінції Шаньсі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Мороз та снігопади перетворили гірську місцевість на справжню казку.

Замерзлі водоспади, вкриті снігом і льодом дерева, дивовижні візерунки та химерні крижані фігури приваблюють численних туристів.

За прогнозами синоптиків, така зимова краса триватиме ще принаймні місяць. А потім в регіоні очікують на потепління.  

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Автор: УНІАН

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Теги: Китайзима
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