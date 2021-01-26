Крига скувала водоспади: провінція в Китаї перетворилась у зимову казку (відео)
Така зимова краса триватиме ще принаймні місяць.
У китайські провінції зима перетворила гірську місцевість на справжню казку
Фантастичні зимові пейзажі можна спостерігати у китайській провінції Шаньсі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Мороз та снігопади перетворили гірську місцевість на справжню казку.
Замерзлі водоспади, вкриті снігом і льодом дерева, дивовижні візерунки та химерні крижані фігури приваблюють численних туристів.
За прогнозами синоптиків, така зимова краса триватиме ще принаймні місяць. А потім в регіоні очікують на потепління.
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