Британія готується до повені: евакуйовано тисячі жителів (фото)

12:02, 21 січня 2021
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На країну обрушився шторм Крістоф.

Фото REUTERS
Фото REUTERS

Більше двох тисяч будинків були евакуйовані в Британії, після того, як шторм Крістоф обрушився на Манчестер.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляється, рівень води в річці Мерсі і її притоках різко підвищився.

Люди в деяких частинах Великого Манчестера, Мерсісайда і Чешира були змушені покинути свої будинки посеред ночі.

Так, житель Дідсбері Роб Девіс покинув свій будинок біля поля для гольфу: "Прокидатися і не знати, яким буде ваш будинок вранці, - це страшно, - сказав він.- "Я ніколи раніше не був у такій ситуації".

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS

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Перевод: Автор: Катерина Лиманська

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Теги: повіньштормфотоВеликобританія
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