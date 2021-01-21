Британія готується до повені: евакуйовано тисячі жителів (фото)
На країну обрушився шторм Крістоф.
Більше двох тисяч будинків були евакуйовані в Британії, після того, як шторм Крістоф обрушився на Манчестер.
Про це повідомляє ВВС.
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Як повідомляється, рівень води в річці Мерсі і її притоках різко підвищився.
Люди в деяких частинах Великого Манчестера, Мерсісайда і Чешира були змушені покинути свої будинки посеред ночі.
Так, житель Дідсбері Роб Девіс покинув свій будинок біля поля для гольфу: "Прокидатися і не знати, яким буде ваш будинок вранці, - це страшно, - сказав він.- "Я ніколи раніше не був у такій ситуації".
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