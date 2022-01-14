На місці працюють рятувальники, оскільки на тротуар падають уламки.

У Чернівцях внаслідок раптового буревію частина міста залишилась без електропостачання, а з кінотеатру "Чернівці" у центрі міста вітер зірвав частину дахового покриття.

Як передає кореспондент УНІАН, сильний вітер у місті почався приблизно о 16.00.

За лічені хвилини стихія наробила біди у місті. Зокрема, у значній частині Чернівців відсутнє вуличне освітлення, десятки житлових будинків та комерційних закладів залишились без електропостачання.

Приблизно о 16.20 з даху кінотеатру "Чернівці" вітер зірвав частину покриття. Інцидент обійшовся без постраждалих. Наразі на вулицях Університетській та прилеглих до кінотеатру обмежено. Через стихію тролейбусам двох маршрутів – №1 та №8 – скорочено курсування до Соборної площі.

Окрім того, у місті впали десятки дерев, пошкодивши лінії електропередач та телефонних ліній. На місцях аварій працюють співробітники ДСНС та департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради.

Директор кінотеатру Руслан Зварун розповів АСС, що наразі неможливо назвати масштаби пошкодження будівлі кінотеатру, оскільки вітер не вщухає.

"Зараз біля кінотеатру знаходяться поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки", - повідомив він журналістам.

Також Зварун розповів, що вітер пошкодив дах Будинку офіцерів, який знаходиться у центрі міста.

Читайте такожНа Сахаліні намело кучугури в людський зріст (відео)За даними обласного центру з гідрометеорології, в найближчі години на території області та міста очікується посилення північно-західного вітру 25-27 м/с.

Раніше повідомлялося, що за кілька днів в Україні знов очікується сильний вітер та зниження температури.

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