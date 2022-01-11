В'ячеслав Єфтеній спробував домовитися, але не вийшло.

Начальник Управління стратегічних розслідувань в Одеської області В'ячеслав Єфтеній попався на п'яному водінні. Полковник поліції намагався домовитися "полюбовно", але не вийшло.

Про це повідомляє Думський.

Інцидент стався близько 1:30 ночі 8 січня у Чернівцях.

На оприлюдненому ролику видно, як поліцейські зупинили позашляховик Mercedes G 63 AMG. З авто вийшов нетверезий Єфтеній, який намагався переконати поліцейських відпустити його, розповівши про свою посаду і звання. Крім того, він заявив, що "країну всерли в гівно".

Читайте такожУ Хмельницькій області чоловіка з собакою на смерть засипало гноєм (відео)У свою чергу поліцейські не реагували на його прохання і висловлювання. При цьому Ефтеній відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

За даним фактом поліцейські оформили протоколи за частиною 1 статті 122 "Перевищення швидкості" та частиною 1 статті 130 "Керування транспортним засобом у стані сп'яніння" КУпАП.

Відзначається, що Єфтеній нібито перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Крім того, журналісти звернули увагу, що Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску вартістю близько 200 тисяч євро в декларації полковника немає.

Варто відзначити, що Ефтеній раніше був замначальника Волинського, очолював Житомирське і Рівненське УБОЗ. Пізніше став начальником Рівненського Управління захисту економіки.

Про нього неодноразово писали в ЗМІ. Єфтеній звинувачували в тиску на бізнес і лояльному ставленні до "бурштинової мафії". Крім того, у 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку він пішов на лікарняний. Пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але через суд він оскаржив це рішення і повернувся на службу.

Скандал з Гогилашвілі

11 грудня ряд засобів масової інформації повідомили, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості на в'їзді в Донецьку область через те, що його машину зупинили і попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Читайте такожУ Дніпрі покарали жертву ґвалтівника, яка почала ґвалтувати маленьких дітейПізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогилашвілі з посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпості. Він заявив, що погоджується з ініціативою монастирського відкрити дисциплінарне провадження і сприятиме його проведенню.

12 грудня президент Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ і Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогилашвілі.

13 грудня на сайті уряду опублікували розпорядження про звільнення Гогілашвілі за власним бажанням.

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