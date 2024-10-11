Його джерело знаходиться на глибині 10 кілометрів.

Вранці у п'ятницю, 11 жовтня, у Чорному морі стався землетрус магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера. Спеціалісти оцінюють його як сильно помірний.

Як повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу знаходиться в Чорному морі, на глибіні 10 кілометрів. Його зафіксували о 10:20 за київським часом. За класифікацією землетрусів сьогоднішнє явище відноситься до сильно помірних.

Фахівці зазначили, що вже передали результати обробки даних центральним органам держвлади та міжнародним сейсмологічним центрам.

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Землетруси в Україні

Нагадаємо, 4 жовтня жителі півдня Одещини відчули землетрус, який стався у Румунії. Національний науково-дослідний інститут фізики Землі країни повідомив, що мова йде про помірний землетрус магнітудою ML 4,2.

16 вересня в Одесі та області також відчули підземні поштовхи. Люди розповідали, що на верхніх поверхах будинків рухалися меблі та дзвенів посуд в шафах. Згодом міський голова Геннадій Труханов розповів, що в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,3 бала. Його також відчули жителі Болгарії та Молдови.

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