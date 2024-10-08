Поштовхи зафіксували в Криворізькому районі області.

Ввечері у вівторок, 8 жовтня, в Україні стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Дніпропетровській області.

Відомо, що землетрус стався в Криворізькому районі області приблизно о 19:36. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Відео дня

У EMSC розкрили деталі підземних поштовхів на Дніпропетровщині. Так, епіцентр землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів. Його фіксували за 18 км на північний захід від Кривого Рогу та за 6 км на схід від Лозуватки.

Землетруси в Україні

4 жовтня мешканці Одещини відчули землетрус, який стався у Румунії, що межує з українським Подунав’ям. Тоді у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою ML 4,2 на глибині 103,8 кілометра.

За кілька тижнів до цього на Одещині так само відчули наслідки землетрусу в Румунії. Кореспондент УНІАН повідомляв, що о 17:42 відчувалися кілька поштовхів. На 5-му поверсі трусилися меблі, "дзвенів" посуд, по карнизах "їздили" штори.

У березні 2024 року землетрус фіксували на Івано-Франківщині. Поштовхи були зареєстровані в районі м. Надвірна на глибині 7 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 1,7 за шкалою Ріхтера.

Вас також можуть зацікавити новини: