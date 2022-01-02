Сніголавинну небезпеку прогнозують на 2-3 січня.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили українців про сніголавинну небезпеку в Карпатах.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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"2 січня в горах Івано-Франківської області, 2-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Погода в Карпатах:

24 грудня 2021 року Карпати накрила потужна хуртовина. Видимість впала до 30 метрів.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-25 грудня в горах Івано-Франківської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей очікувалася значна сніголавинна небезпека.