Також на високогір'ї дме вітер, швидкість якого становить 10-13 м/с.

Сьогодні на високогір'ї Карпат розігралася негода. Зокрема на горі Піп Іван Чорногірській почалася хуртовина. погоду ускладнює сильний вітер, тож видимість у горах впала до 30 метрів.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 11:10 24 грудня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південний, південно-західній 10-13 м/с, хмарно. Видимість до 30 метрів. Хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними з веб-камер на порталі Sniginfo, сніг також йде на Драгобраті.

Сніжить й на Тростяні.

Нагадаємо, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-25 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

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