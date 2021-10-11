Синоптики попередили, що така погода протримається до середини тижня.

Погода не втомлюється підносити сюрпризи. Буквально днями в українських Карпатах вдарив мороз в 9 градусів, а в Румунії й зовсім випав сніг.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, перший сніг побачили в румунських горах, де місцями намело більше десяти сантиметрів опадів. На тлі різкого похолодання - температура опустилася до мінус п'яти.

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У свою чергу дорожні служби обробили дороги в горах протиожеледним матеріалом, щоб уникнути утворення крижаної кірки.

Синоптики попередили, що раптова зима триватиме, як мінімум, до середини тижня.

Як раніше повідомляв УНІАН, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в середу, 13 жовтня, погода в Україні різко зміниться. Замість Північного антициклону прийде інша повітряна маса, яка з середини тижня принесе дощі. При цьому холодне повітря в Україні переважатиме, тільки в східних областях в денні години буде тепліше.

Автор: Анастасія Горбачова