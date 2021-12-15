Сьогодні сніголавинна небезпека існує на високогір’ї Івано-Франківської області, а також у Закарпатській та у середногiр'ї Львівської областей.

У Карпатах на сьогодні, 15 грудня, оголошено штормове попередження через високу сніголавинну небезпеку.

Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримається 15 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області", - йдеться у попередженні.

Фахівці попереджають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

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Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір’ї Закарпатської та у середногiр'ї Львівської областей.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!" - говорять синоптики.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україну йде серйозне похолодання. За її словами, температура повітря 21-23 грудня у нічні години може опускатися до -12...-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу -5...-10 градусів.

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Автор: Катерина Лиманська