На високогір'ї тривають хуртовини.

У Карпатах тривають снігопади. Так на горі Драгобрат намело снігу по пояс.

Про це у Facebook розповів місцевий житель Василь Молдавчук.

"Снігу більше, ніж до пояса. Уявіть. Зима, справжня зима", - прокоментував він відео, зняте на Драгобраті.

Снігом замітає і гору Піп Іван Чорногірський.

"Станом на 09: 05. 02.12.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Падає сніг. Вітер південно-східний 8-10 м/с. Температура повітря -6°", - повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області протягом найближчих трьох діб очікують погіршення погодних умов. Зокрема, сильні дощі, снігопади, пориви вітру і зниження температури до 17 градусів морозу в гірській частині регіону.

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Автор: Катерина Лиманська