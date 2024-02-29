Можливе початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

У Києві та області оголосили оголосили І-й рівень небезпеки. Причина - загроза затоплень через різке підвищення рівня води в Дніпрі.

"1-5 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий)", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

Також зазначається, що 1-5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) продовжуватиметься поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави у Київській області (І рівень небезпеки – жовтий).

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Крім того, у гідрометцентрі попереджають, що в цей же період часу внаслідок утримання високих рівнів води:

на Десні та її притоці р. Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки – жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий)", - зазначає Український гідрометцентр.

Погода в Україні - прогноз на 29 лютого

Останній зимовий день в Україні характерний весняним теплом. По всій країні 29 лютого очікується невелика хмарність, температура від +5° на північному сході до +14° на заході. У Закарпатській області повітря прогріється до +19°.

Водночас синоптик спрогнозувала похолодання наприкінці тижня у низці обалстей України: буде лише 0°...+5°. Очікується, що початок березня в Україні всеж буде теплим.

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