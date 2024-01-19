Наразі перекрито рух на двох автошляхах області.

Внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що призвело до підтоплень автодоріг, будинків та сільгоспугідь.

За даними Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, підтопленими виявилися п’ять підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь.

"Рятувальники виїжджали для відкачки води з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, с. Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, інтенсивні опади, які тривали в області останні дві доби, привели до підтоплення кількох автодоріг.

"Підтоплено та перекрито рух на автошляху Н-09, між населеними пунктами Вільхівка та Гребля, та на автодорозі Т-07-19 між селами Великі Ком‘яти та Заріччя", - додали у службі.

Згодом там уточнили, що станом на 10:00 рівень води почав знижуватися. За попередніми прогнозами, впродовж наступних кількох годин ситуація на автодорозі Т-07-19 нормалізується.

Штормове попередження на Закарпатті на 19 січня

На сьогодні, 19 січня, у Карпатах та на Закарпатті оголосили штормове попередження через ускладнення погоди. Прогнозується значний дощ та мокрий сніг.

Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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