У Києві почалася метеорологічна зима
Від’ємні значення температури повітря будуть триматись й далі.
Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада.
Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.
30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.
Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. Минулого року у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.
Погода у Києві на завтра від Наталки Діденко
Завтра, 8 грудня, хоч антициклон зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів.
Незначні опади можуть вдень досягнути Вінницької та Київської областей.
У Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива мряка. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.
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- Луцьк-1°... -4°
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- Одеса0°... -2°
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