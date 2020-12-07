У Києві почалася метеорологічна зима

14:45, 7 грудня 2020
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Від’ємні значення температури повітря будуть триматись й далі.

До столиці зима прийшла майже у строк / фото УНІАН
До столиці зима прийшла майже у строк / фото УНІАН

Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада.

Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. Минулого року у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.

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Завтра, 8 грудня, хоч антициклон зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів.

Незначні опади можуть вдень досягнути Вінницької та Київської областей.

У Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива мряка. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: погодасиноптикзимапогода в Україніпогода у Києвікліматологи
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