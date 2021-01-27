До -17°: синоптик розказав про погоду в лютому
Синоптик прогнозує, що кінець місяця буде відзначений сильними "снігодощами" і перепадами температури.
У лютому українців чекають морози і опади.
У цьому впевнений народний синоптик Леонід Горбань, передає Сьогодні.
За словами синоптика, місяць почнеться з морозів. Вони посиляться ближче до кінця першого тижня, досягнувши в північних і східних областях 13-15 градусів вночі і 5-7 градусів вдень. Потім південні і південно-західні вітри знову послаблять морози та навіть принесуть відлигу, яка почнеться 8-10 лютого.
Сніг продовжить засипати більшість областей України, температура вдень впаде до -2° (карта)
Як повідомляється, всю першу декаду сонце навряд чи побачимо, бо разом з морозами прийдуть і снігопади. Вони очікуються невеликими, всього за тиждень випаде не більше 10 см снігу.
Набагато більше проблем доставлять"снігодощі" в період 8-10 лютого. При невеликому морозі вони відразу ж утворюють крижану кірку на вулицях і дорогах.
За словами Горбаня, з початку другої декади знову похолодає, і 15-17 лютого морози досягнуть 13-17 градусів вночі і 5-7 градусів вдень.
Опадів з 10 по 18 лютого майже не буде. Місцями випаде невеликий сніг, не більше 2-3 см, він ледь вкриє землю.
З 18 лютого почнеться стрімке потепління, за два дні температурні гойдалки гойднуться від -15-17 градусів морозу до +2-3 градусів тепла. На 20-21 лютого Леонід Горбань обіцяє невеликий сніг з дощем. Це знизить температуру до мінусової, але очікується всього 3-5 градусів морозу вночі і 1-2 градуси морозу вдень.
Синоптик прогнозує, що кінець місяця буде відзначений сильними "снігодощами" і постійними переходами температури з плюсової на мінусову і навпаки. Але завершиться зима все ж невеликими морозами.
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