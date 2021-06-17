У Маріуполі вночі вирувала гроза / скріншот відео
У ніч з 16 на 17 червня в Маріуполі розігралася справжня стихія. У місті вирувала потужна гроза, сильні вітер ламав дерева, випав великий град.
Місцеві жителі активно ділилися відео негоди в соцмережах.
Місто побило градом.
Сильний вітер ламав дерева. У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони та вікна.
фото Сергій Трофименко
фото Talagram-канал "Маріуполь - безпечне місто"
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