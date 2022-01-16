У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях швидкість вітру може досягати 28 м/с.

У понеділок, 17 січня, в Україні знову очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - сказано в повідомленні.

У столиці та Київській області вранці та вдень також очікуються пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту, попередили рятувальники.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, на дорогах в Україні 17 січня місцями очікується ожеледиця.

"Вночі у північних і місцями західних областях невеликий сніг, вдень в Україні, крім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла", - повідомили синоптики.

Окрім того, у Карпатах цієї ночі очікується невеликий сніг, який завтра вдень посилиться до значного, з хуртовинами й поривами вітру 25-30 м/с. Температура повітря вночі в Карпатах буде 7-12° морозу, а вдень 3-8° морозу.

Тим часом у Києві та області вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень випадатиме помірний сніг із переходом у мокрий сніг. Температура повітря вночі буде 2-7 градусів нижче нуля, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У самому Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

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Як повідомляв УНІАН, 14 і 15 січня в Україні оголошували штормове попередження через потужний вітер та ожеледицю на дорогах.

У Чернівцях внаслідок буревію частина міста залишилась без електропостачання, а з кінотеатру "Чернівці" у центрі міста вітер зірвав частину дахового покриття. У Києві через сильні пориві вітру у п’ятницю, 14 січня, дерево впало на автомобіль з людьми. А в Тернополі сильний вітер пошкодив банер з портретом лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери на фасаді будівлі Тернопільської облради та облдержадміністрації.

Окрім цього, у кількох містах сильний вітер повалив новорічні ялинки.

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