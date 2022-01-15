Банер розміром 20 на 11 м розмістили з нагоди 113-ої річниці від народження лідера ОУН.

У Тернополі сильний вітер пошкодив банер з портретом лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, який розміщений на фасаді будівлі Тернопільської облради та облдержадміністрації.

Фото із ображенням порваного банера розмістили користувачі у Facebook.

На фото видно, що від портрета провідника ОУН залишилося лише чоло. В коментарях деякі користувачі соцмережі кепкують, що через сильний вітер "здувся патріотизм керівництва області".

Як повідомляв УНІАН, з нагоди 113-ої річниці від дня народження Бандери, яку відзначали 1 січня, на фасаді Тернопільської облдержадміністрації та облради розмістили банер з портретом лідера Організації українських націоналістів. Розмір банера – 20 на 11 м. Він потрапив в Книгу рекордів України.

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