Моменти падіння дерев зафіксували очевидці.

Україну накрила негода: у багатьох містах, особливо північних, вітер поздував головні ялинки. Очевидці в соцмережах діляться фото та відео.

Так, у Лубнах, що на Полтавщині не витримала сильних поривів вітру та впала частина центральної ялинки.

Про це УНІАН стало відомо із мережі Facebook.

"Наскільки відомо під час пошкодження хуртовиною ялинки ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.

На фото можна побачити, що та частина ялинки, яка не підкорилася вітру все одно сяяла вогнями.

Українці жартують, що ялинка вирішила перетворитися на Сортувального капелюха з "Гаррі Поттера"

Епічне відео падіння показали користувачі Facebook:

Разом з тим в Олександрії, на Кіровоградщині, негода також завдала відчутної шкоди головній новорічній зеленій красуні міста. За повідомленнями з соцмереж, від сильного вітру, який вчора лютував у регіоні, дерево впало та залишилося лежати, як сумне нагадування про свята, що закінчилися.

"На площі вітром знесло міську ялинку. Слава Богу, люди не постраждали", – написав у Facebook Сергій Гриценко.

Комунальні служби приїхали прибирати ялинку.

Зазначимо, ялинку на Соборній площі Олександрії відкрили 19 грудня, почали встановлювати 7 грудня.

Вдень 14 січня в Кіровоградській області був вітер 15-20 м/с, місцями до 25-27.

На Чернігівщині "ялинкопад" зафіксували одразу в кількох містах, повідомляє ТСН:

новорічне дерево впало у Новосілці;

не пощастило й мешканцям Коропа. Комунальники вже позбирали уцілілі іграшки та згорнули гірлянду;

не витримала сильного вітру й ялинка у Бобровиці.

У самому Чернігові стихія також наробила лиха – на Алеї Героїв впала від пориву вітру велика ялинка. Щоправда, вона не була новорічною прикрасою.

У місті Кролевець на Сумщині головна ялинка була закріплена 6 тросами. Однак і вони не встояли перед буревієм. Ялинка повалилася на землю й гірлянди на ній відключили.

У Білопіллі ялинка лежала на землі з увімкненою гірляндою.

У Пустомитах на Львівщині також впала ялинка, хоча вітер й не був такий сильний як на півночі. Місцеві мешканці зазначили, що причиною могло стати погане кріплення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні оголошено штормове попередження - II рівень небезпечності у всіх регіонах, крім південних. Причина – шквальний вітер, дощ та сніг. Синоптики попереджають про потужний вітер та ожеледицю на дорогах.

Сьогодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про пориви вітру в Україні. Вдень 15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

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