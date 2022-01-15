За неофіційною інформацією внаслідок інциденту загинув водій авто.

У Києві через сильні пориві вітру у п’ятницю, 14 січня, дерево впало на автомобіль.

Про це повідомляє видання Інформатор.

Повідомляється, що на вулиці Верховинна, 35, дерево впало на автомобіль Peugeot з людьми всередині. Попередньо, постраждали три людини, водій загинув.

"На вулиці Верховинній (Святошинський район) внаслідок сильного вітру величезне дерево впало на автівку Peugeot. На жаль, в цей момент в автівці була людина, яка від отриманих травм загинула на місці", - повідомив "Київ оперативний".

Своєю чергою у "Київській службі порятунку" підтвердили інформацію про інцидент.

"О 20:47 рятувальники "Київської служби порятунку" та ГУ ДСНС в м.Києві прибули на вул.Верховинну, 35. За цією адресою внаслідок падіння дерева на автівку постраждали двоє людей. Постраждалих деблоковано, одну людину госпіталізовано", - написали там.

Читайте такожУ Києві через негоду приспустили найбільший прапор України

Як повідомляв УНІАН, зранку в столичній мерії поінформували, що через погіршення погодних умов буде приспущений головний прапор України, встановлений на київських пагорбах.

Зазначалось, що очікується шквальний вітер із сильними поривами.