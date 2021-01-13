Потужний снігопад накрив Україну: цієї ночі до країни завітала справжня зима (фоторепортаж, відео)

09:31, 13 січня 2021
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Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста.

Сніг у Дніпрі
Сніг у Дніпрі /  © Інформатор
Погода у Дніпрі
Погода у Дніпрі /  © Інформатор
Погода у Дніпрі
Погода у Дніпрі /  © Інформатор
Сніг у Миколаєві
Сніг у Миколаєві /  © novosti-n.org
Одесу запорошило снігом
Одесу запорошило снігом /  © Odessa.info
Сніг в Одесі
Сніг в Одесі /  © instagram.com/bnwodessa/
Одесу засипало снігом
Одесу засипало снігом /  © Соцмережі
Сніг в Одесі
Сніг в Одесі /  © instagram.com/bnwodessa/
Дніпро у снігу
Дніпро у снігу /  © instagram.com/garackevich.irina/
Дніпро засипало снігом
Дніпро засипало снігом /  © instagram.com/dneprfotograf/
Припорошена снігом Одеса
Припорошена снігом Одеса /  © instagram.com/vikaemerson/
Засніжена Одеса
Засніжена Одеса /  © instagram.com/odessa_instagr_am/
Одеса у снігу
Одеса у снігу /  © instagram.com/vikaemerson.live/

У ніч на 13 січня практично всі українські міста засипало снігом. 

Користувачі соцмереж опублікували фотографії та відео справжньої зими.

В Укргідрометцентрі пообіцяли українцям до 15 сантиметрів снігу

Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов до самого ранку. Навіть Київ трохи припорошило, хоча синоптики обіцяли, що циклон омине столицю.

На деяких фотографіях і відео видно, що комунальники вже почали боротися з негодою.

Відео: у Дніпрі випав сніг

Відео: Дніпро вночі замело снігом

Відео: снігопад у Дніпрі о 04:00

Прогноз погоди в Україні на 13 січня: дані погоди УНІАН

У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без сильних опадів виявиться Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.

У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.

В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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