Потужний снігопад накрив Україну: цієї ночі до країни завітала справжня зима (фоторепортаж, відео)
Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста.
У ніч на 13 січня практично всі українські міста засипало снігом.
Користувачі соцмереж опублікували фотографії та відео справжньої зими.
В Укргідрометцентрі пообіцяли українцям до 15 сантиметрів снігу
Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов до самого ранку. Навіть Київ трохи припорошило, хоча синоптики обіцяли, що циклон омине столицю.
На деяких фотографіях і відео видно, що комунальники вже почали боротися з негодою.
Відео: у Дніпрі випав сніг
Відео: Дніпро вночі замело снігом
Відео: снігопад у Дніпрі о 04:00
Прогноз погоди в Україні на 13 січня: дані погоди УНІАН
У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без сильних опадів виявиться Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.
У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.
У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.
В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.
У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.
У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро-2°... -8°
- Донецьк+3°... -6°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя+1°... -11°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-1°... -5°
- Кропивницький-2°... -6°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса+3°... -3°
- Полтава-2°... -7°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+9°... -2°
- Суми-3°... -8°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-2°... -6°
- Херсон-1°... -8°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-1°... -7°
- Чернівці+2°... -3°