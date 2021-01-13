Потужний снігопад накрив Україну: цієї ночі до країни завітала справжня зима (фоторепортаж, відео)

Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста.

У ніч на 13 січня практично всі українські міста засипало снігом.

Користувачі соцмереж опублікували фотографії та відео справжньої зими.

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Цієї ночі замело Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов до самого ранку. Навіть Київ трохи припорошило, хоча синоптики обіцяли, що циклон омине столицю.

На деяких фотографіях і відео видно, що комунальники вже почали боротися з негодою.

Відео: у Дніпрі випав сніг

Відео: Дніпро вночі замело снігом

Відео: снігопад у Дніпрі о 04:00

Прогноз погоди в Україні на 13 січня: дані погоди УНІАН

У середу, 13 січня, всю Україну засипле снігом. Єдиним містом без сильних опадів виявиться Київ. У західних і південних областях визирне сонце. Температура вдень впаде до -2°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -5°, вдень -2°.

У Львові в середу - сніг, вночі -4°, вдень -1°.

В Одесі 13 січня - мінлива хмарність, можливий снігопад, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Харкові - сніг, температура вночі -7°, вдень -1°.