У горах Румунії стався землетрус, поштовх від якого зафыксували в Одеській області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Як зазначається, землетрус стався 16 січня в районі гір Вранча, за 125 кілометрів від кордону з Україною на глибині 130 кілометрів.
"На території Румунії зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4, що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.
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Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Нагадаємо, кілька днів тому на Закарпатті двічі за добу зафіксували землетруси.
Як раніше повідомляв УНІАН, перед Новим роком, 29 грудня, в Україні зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Івано-Франківській області.