На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.

На іспанському острові Ла-Пальма відкрилося кілька нових вулканічних жерл, що викидають лаву, яка може привести до нових руйнувань.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, розплавлена порода, що виходить з нового жерла, була дуже текучою і просувалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину.

За 10 тижнів виверження вчені виявили не менше 11 різних потоків лави. Одна з річок лави минулого тижня зруйнувала місцеве кладовище.

Попри неослабну вулканічну активність, в ці вихідні на острові відновили авыасполучення.

Виверження вулкана на Канарських островах: що відомо

На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активнысть були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили сотні гектарів землі та зруйнували близько 2650 будівель.

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Тим часом життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська