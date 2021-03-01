Відлига триває: деякі українські річки можуть вийти з берегів та затопити подвір'я
Вода у річках може піднятися до метру.
1-2 березня можливий підйом рівнів води до 0,8 м у річках у західних регіонах України. У прирічкових населених пунктах можливе затоплення подвір'їв.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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На початку Днiстровського водосховища на дiлянцi Рухотин - Жванець очiкується мiсцями скресання криги, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслiдкiв.
На дiлянцi рік Рата Волиця - Межирiччя (Львiвська область) очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3-0,8 м з подальшим затоплення заплав та сільськогосподарських угiдь. Можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення господарських об’єктів, окремих садиб та будинків у Червоноградському районi Львiвської області (рiвень небезпеки - помаранчевий).
1-3 березня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця ріки Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi. Досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки).
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