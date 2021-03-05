Лавини та паводки в Україні: рятувальники попередили про можливу небезпеку
У країні очікується значна снiголавинна небезпека.
Сьогодні, 5 березня, в Україні зберігається снiголавинна небезпека та продовжиться підвищення рівнів води у декількох річках.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланям на дані Укргідрометцентру.
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"У зв'язку з снігопадами та хуртовиною на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень", - йдеться у повідомленні.
Також сьогодні продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській, Житомирській областях.
Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та містечку Червоноград.
На ріці Рата біля села Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській обл.) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки - помаранчевий).
На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м, без негативних наслiдкiв. На ріці Стрв'яж бiля села Луки (Львiвська обл.) подальше затоплення заплави (рiвень небезпеки - жовтий).
5-6 березня на ріці Вишня біля села Твiржа (басейн Сяну) очiкується подальший поступовий пiдйом рiвня води на 0,1-0,3 м, подальше затоплення заплави, сільпгосугiдь (рiвень небезпеки - жовтий).
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