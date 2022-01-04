Весняні квіти помітили в українському місті Свалява.

В Україні в січні розквітнули проліски.

Про це у Facebook розповів Jozsef Molnar і опублікував фото квітів.

За його словами, весняні квіти серед зими помітили у Сваляві Закарпатської області.

"А це в Сваляві! З Новим роком", - підписав знімок автор.

Користувачі мережі порівняли дану подію з сюжетом відомої казки.

"Природа в календар не заглядає, діє за обставинами. Як казка про 12 місяців", "Світ перевернувся", "Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво дивовижне!"- написали вони.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани.

Вас також можуть зацікавити новини: