У Закарпатській області в січні розцвіли проліски / фото УНІАН
В Україні в січні розквітнули проліски.
Про це у Facebook розповів Jozsef Molnar і опублікував фото квітів.
За його словами, весняні квіти серед зими помітили у Сваляві Закарпатської області.
"А це в Сваляві! З Новим роком", - підписав знімок автор.
Користувачі мережі порівняли дану подію з сюжетом відомої казки.
"Природа в календар не заглядає, діє за обставинами. Як казка про 12 місяців", "Світ перевернувся", "Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво дивовижне!"- написали вони.
У Сваляві помітили квітучі проліски / фото Jozsef Molnar, Facebook
Як повідомляв Погода УНІАН, у Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани.