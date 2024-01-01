У країні зупинено рух поїздів, телеканали скасували новорічні передачі.

Японію сколихнули потужні землетруси, після яких на узбережжі обрушилося цунамі.

Як пише New York Times, землетруси магнітудою 5,6 і 7,4 балів сталися з різницею в кілька хвилин в префектурах Ніїгата і Ісікава на заході Японії. ЗМІ пишуть, що сильні поштовхи відчувалися в Осаці і Кіото.

Понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання.

На всьому західному узбережжі від Хоккайдо до Кюсю оголошено попередження про загрозу цунамі висотою до 5 метрів.

На відео видно, як вода змиває машини з парковок і доріг.

Сильні хвилі також зафіксовані поруч з найбільшою в світі АЕС "Касівадзакі-Каріва", за останніми даними, збоїв в її роботі немає.

Влада закликала жителів покинути прибережну зону. У країні зупинено рух поїздів, телеканали скасували новорічні передачі. Для ліквідації наслідків цунамі і землетрусів в Японії будуть задіяні сили самооборони.

Землетрус у Китаї

У Китаї 19 грудня стався землетрус силою 6,2 бала. Внаслідок землетрусу пошкоджено дороги, лінії електропередачі та водопостачання, а також сільськогосподарські виробничі потужності. У постраждалих районах сталися зсуви і сіли. число загиблих перевищило 130 осіб і майже тисяча постраждали.

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