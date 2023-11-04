Понад 100 людей загинули на заході Непалу в результаті сильного землетрусу.

Понад 128 людей загинули на заході Непалу в результаті сильного землетрус. Найбільше постраждалих знаходяться у важкодоступних районах Джаджаркот і Рукум, в 500 км від столиці країни Катманду.

Для допомоги рятувальникам були задіяні військові та служби безпеки, передає Бі-бі-сі. Повідомляється, що понад 100 людей отримали поранення - лікарня Джаджаркота заповнена. Влада очікує, що кількість жертв може ще зрости.

Протягом години після основного землетрусу сталося ще три афтершоки через що багато людей провели решту ночі на вулиці. Уточнюється, що сильні підземні поштовхи відчувалися і в столиці Непалу, а також в сусідній Індії.

Відео дня

На відео місцевих ЗМІ видно зруйновані фасади багатоповерхівок. Люди розкопують завали, намагаючись знайти тих, хто вижив. Однак проведення пошуково-рятувальних операцій ускладнене - дороги заблоковані зсувами, що трапилися через землетрус.

Начальник поліції району Джаджаркот Суреш Сунар повідомив, що поки складно отримати повну картину події. "Ми збираємо інформацію, але через холод і нічний час її важко отримати з віддалених районів", - пояснив він.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,6 і повідомила, що його епіцентр знаходився на невеликій глибині.

Землетруси в Непалі

Країна знаходиться в зоні високої сейсмічної активності в Гімалаях. Так, в 2015 році в Непалі сталися два сильних землетруси. Тоді загинули 9 тис. осіб, 22 тис. отримали поранення, а тисячі будинків були зруйновані.

Останнім часом на планеті все частіше відбуваються руйнівні землетруси і катаклізми. Так, 8 жовтня в Афганістані внаслідок сильного землетрусу загинули більше 2 тис. людей.

Вас також можуть зацікавити новини: