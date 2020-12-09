Венецію затопило через помилку синоптиків (фоторепортаж, відео)
Місто виявилося затопленим через те, що не була включена система шлюзів для захисту від повеней.
Венецію затопило в результаті припливів і сильного вітру.
Про це повідомляє The Guardian.
Як повідомляється, перепони від повені не були активовані через те, що синоптики помилилися з прогнозом.
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В результаті Венеція постраждала від припливів висотою до 1,5 метрів. А до того часу, коли вода увійшла в лагуну, повністю затопивши притвор базиліки Святого Марка, було вже занадто пізно, щоб система захисту від повеней спрацювала.
"Ситуація жахлива, ми знаходимося під водою", - заявив головний прокурор базиліки Святого Марка Карло Альберто Тессерін. Він сказав, що притвор 1000-річного собору був повністю затоплений, і якщо вода підніметься вище, "внутрішні каплиці теж підуть під воду".
В результаті повені також постраждали бари, ресторани і магазини, але ступінь збитку поки не відома.
Венеція буде затоплена?
Згідно зі звітом Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, рівень моря буде продовжувати підніматися. За оптимістичними прогнозами, до 2100 року Венеція може опуститися на близько 30-60 сантиметрів.
За негативним сценарієм, до якого схиляються вчені, під час кожного припливу Венеція буде опинятися на 110 сантиметрів під водою, що може привести до значних руйнувань.
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