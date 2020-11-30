Падіння загадкової вогняної кулі в небі над Японією потрапило на відео

09:30, 30 листопада 2020
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Падіння загадкового об'єкта супроводжувалося сильним гуркотом.

Величезний об'єкт мчав у напрямку до землі / фото : hisa__por / Instagram
Величезний об'єкт мчав у напрямку до землі / фото : hisa__por / Instagram

У ніч на неділю, 29 листопада, в небі над Японією було зафіксовано незвичайне явище, свідками якого стали сотні людей.

Про це повідомляє Kyodo News.

Явище можна було спостерігати в Західній і центральній частинах Японії.

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На кадрах, знятих в темний час доби, видно, як над хмарами летить об'єкт круглої форми, а через кілька секунд відбувається спалах.

Величезна куля мчала у напрямку до Землі, причому її падіння супроводжувалося сильним гуркотом.

Користувачам мережі вдалося зробити кілька десятків відео падіння "вогняного НЛО", які вони активно викладають в інтернет.

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Автор: УНІАН

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Теги: Японія
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