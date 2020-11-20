Великий яскраво-зелений метеорит згорів над узбережжям Тасманії (відео)

10:10, 20 листопада 2020
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Падіння метеора тривало близько 10 секунд.

Метеорит летів близько 10 секунд / скріншот
Метеорит летів близько 10 секунд / скріншот

Яскраво-зелений метеорит був помічений екіпажем дослідницького корабля Investigator, керованого Державним об'єднанням наукових і прикладних досліджень (CSIRO), 18 листопада. Судно знаходилося біля південного узбережжя Тасманії (Австралія) під час події.

Ніч перетворилася на день: над півднем Іспанії вибухнув метеорит (відео)

Про це повідомляє The Watchers.

Метеорит падав близько 10 секунд, перш ніж згорів.

Судно знаходиться в цьому районі для картографування морського дна, проведення океанографічних досліджень і ходових випробувань різного морського обладнання.

Вибух метеорита над США

31 жовтня 2020 року яскравий вогненний метеорит пронісся нічним небом над східною частиною США. Американське метеорне товариство (AMS) отримало 247 повідомлень від очевидців, більшість з яких описали об'єкт як "яскравий" і "найбільший" з усіх, що вони бачили.

Очевидець з Луїсвілла каже, що цей метеорит був набагато більшим, ніж будь-яка падаюча зірка, яку він коли-небудь бачив.

Інший очевидець, з Бакстера, штат Теннессі, засвідчив, що "вогняна куля світилася різними кольорами, коли вибухнула в небі". 

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Перевод: Автор: Олена Пилипчак

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Теги: метеоритастрономія
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