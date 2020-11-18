Ніч перетворилася на день: над півднем Іспанії вибухнув метеорит (відео)

Вогненну кулю можна було побачити з відстані більше 500 кілометрів.

Над Іспанією згорів метеорит / Скріншот

16 листопада 2020 року над півднем Іспанії була помічена красива і дуже яскрава вогненна куля.

Про це повідомляє Meteoprog.ua.

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Найбільш вражаючі зображення були отримані з Севільї. З цього міста можна було побачити, як вогненна куля, яка мала інтенсивний синьо-зелений колір, на мить перетворює ніч в день. Насправді вона була настільки яскравою, що її можна було побачити з відстані більше 500 кілометрів.

Цей болід утворився каменем від комети, яка вдарилася в атмосферу зі швидкістю близько 227 тисяч км/год. Вогненна куля з'явився на висоті близько 132 км над Андалусією (південь Іспанії) і згоріла на висоті близько 61 км над півднем Португалії.

Яскравий метеорит над США

31 жовтня 2020 року яскравий вогняний метеорит пронісся нічним небом над східною частиною США. Американське метеорне товариство (AMS) отримало 247 повідомлень від свідків, більшість з яких описали об'єкт як "яскравий" і "найбільший" з усіх, що вони бачили.

AMS отримало 247 свідчень від свідків з Іллінойсу, Індіани, Північної Кароліни, Огайо, Пенсільванії, Теннессі, Вірджинії, на півночі до Мічигану і на півдні до Джорджії.

Очевидець з Луїсвілла каже, що цей метеорит був набагато більшим, ніж будь-яка падаюча зірка, яку він будь-коли бачив.

Інший очевидець, з Бакстера, штат Теннессі, засвідчив, що "вогняна куля світилася різними кольорами, коли вибухнула в небі".