На Сицилії знову почав вивергатися найвищий і найактивніший вулкан в Європі

Етна в Італії, найвищий і найактивніший вулкан в Європі, вивергався пізно ввечері в четвер, освітивши нічне небо вибухами і яскраво-червоною розплавленою лавою.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії, виверження відбулося в південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів. Вулкан викинув попіл і клуби диму в небо на висоту 8 кілометрів, повідомляє Reuters.

Повідомлень про будь-які травми не надходило.

Вулкан Етна - що про нього відомо?

Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія.

Це найвищий активний вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 метри нижче, ніж був в 1865 році. Зараз його висота приблизно 3329 метрів, а його вік налічує понад 350000 років.

Вулкан Етна може кілька разів на рік спалахувати, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

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