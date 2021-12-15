Через активізацію вулкана довелося закрити аеропорт.

На вулкані Етна в Італії сталося виверження, що супроводжувалося потужним викидом попелу.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, стовп попелу досяг висоти в 5,5 кілометрів над рівнем моря. Через це, за даними агентства ANSA, був закритий аеропорт в Катанії.

Попіл поширився на південь від кратера. Вибухова активність супроводжувалася поступовим збільшенням середньої амплітуди вулканічних поштовхів до високих значень.

Як повідомляється, напередодні на вулкані з'явився новий розлом, з якого потекла лава.

Вулкан Етна-що про нього відомо?

Етна - активний вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий вулкан в Європі, який є активним. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році. Зараз його висота приблизно 3329 метрів, а його вік налічує понад 350000 років.

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Автор: Катерина Лиманська