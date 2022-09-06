В результаті землетрусу постраждали близько 250 осіб, багато хто отримав важкі поранення.

У Китаї 5 вересня стався сильний землетрус. На даний момент відомо про 65 загиблих, рятувальні роботи тривають.

Цей землетрус став найсильнішим в китайській провінції Сичуань з 2017 року, повідомляє Reuters. Його магнітуда склала 6,8.

За повідомленнями китайських державних ЗМІ, близько 250 осіб отримали поранення в результаті стихійного лиха, десятки отримали важкі поранення.

Як повідомляється, потужний землетрус стався в провінції Сичуань після полудня в понеділок з епіцентром глибоко в гористій місцевості. Землетрус був настільки потужним, що відчувався навіть в сусідніх провінціях за сотні кілометрів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 200 людей застрягли в Хайлуогоу - популярному туристичному місці, відомому своїми льодовиками. Рятувальники досі розбирають завали, щоб дістатися до них.

Як повідомляється, в епіцентрі землетрусу сильно пошкоджені електро- та водопровідна інфраструктура і телекомунікації. Також повідомляється, що 243 будинки впали, а 13010 - пошкоджені. Через землетрус в декількох містах зникло світло, обвалилися автомагістралі, пошкоджено сім гідроелектростанцій.

Зазначимо, що землетруси в Сичуані звичайні, особливо в горах.

Землетрус 5 вересня став найсильнішим в Сичуані з серпня 2017 року - тоді в префектурі Аба зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0.

За останні десятиліття найбільш руйнівний землетрус в Китаї стався в 2008 році. Його магнітуда склала 8,0. Він забрав життя майже 70000 осіб.

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