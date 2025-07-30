Як завжди буває в таких випадках, дощова каналізація не впоралася.

Київ накрила потужна злива. Містяни повідомляють про числені підтоплення на окремих вулицях через нездатність дощової каналізації впоратися із обсягом води.

Як видно на опублікованих в мережі кадрах, місцями вулиці перетворилися на річки. У соцмережах жартують, що час пересідати на човни.

Як повідомили у патрульній поліції, рух транспорту ускладнений зокрема наступними вулицями:

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Олександра Махова;

Стеценка;

Борщагівською;

Святошинською;

Петра Радченка;

Дегтярівською;

Дорогожицькою;

Автозаводською.

Тим часом комунальні служби Києва скаржаться на те, що колектори для дощової води постійно засмічуються не лише листям, але й викинутими пакетами і пластиковими пляшками. І це дуже заважає дощовій каналізації у нормальному режимі відводити дощову воду з вулиць.

Погода в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, незабаром спека в Україні трохи відступить. Температура повітря знизиться навіть на традиційно спекотному півдні та сході. Лише Луганська область ще трохи посидить під сильною спекою.

Також ми розповідали, що напередодні потужні зливи спричинили справжній потоп у Житомирі. Низинна частина міста подекуди нагадувала фільм про водний апокаліпсис. Місцева влада в усьому звинуватила дводенні зливи, які чомусь не відповідали прописаним "нормам".

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