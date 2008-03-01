У НУ-НС не хочуть ліквідувати Ющенка - він потрібний як гарант

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє про неприпустимість ліквідації інституту президентства в Україні.

Таку думку В.КИРИЛЕНКО висловив у інтерв’ю щотижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“Вибори Президента у парламенті і, тим більше, ліквідацію інституту Президента України я вважаю неприпустимими і вкрай шкідливими. Такий підхід може призвести до втрати державного суверенітету. І я не перебільшую”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС вважає, що конституційна реформа повинна відновити баланс між обов’язками всенародно обраного глави держави і повноваженнями, наданими йому для виконання цих обов’язків.

“Президент є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності, прав та свобод людини і громадянина. Він обраний усім українським народом, і величезна кількість очікувань у плані позитивних змін сконцентрована саме на інституті Президента. Тому я переконаний, що Президент повинен отримати необхідні повноваження для реалізації тих завдань, які перед ним поставили люди на всенародних президентських виборах”, - пояснив В.КИРИЛЕНКО.