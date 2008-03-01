Дніпропетровський губернатор поставив умову свого членства у Нашій Україні

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР заявляє, що вийде з “Народного Союзу Наша Україна”, якщо не буде прийнято рішення про створення єдиної потужної демократичної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні перед засіданням політради НСНУ.

За словами губернатора, в разі, коли на базі "Нашої України" буде створено єдину потужну партію, до якої увійдуть найбільш впливові та відомі люди у суспільстві, представники бізнесу, тоді «ця партія має ще якийсь шанс існувати і розвиватися».

В.БОНДАР зазначив, що на сьогодні ситуація така, що «в окремих царів, керівників дрібних, малих партій немає бажання об’єднуватися». Він наголосив, що сьогодні, зважаючи на рішення політради НСНУ, він прийме остаточне рішення, «де завтра я буду, яким чином буду далі рухатися у політиці».

Як сказав В.БОНДАР, новий політичний проект має базуватися на інших принципах. За його словами, до нього мають приєднатися бізнесмени, успішні мери міст, які впливають на ситуацію і яким вірять люди. Він зазначив, що необхідно протягом двох-трьох тижнів обрати «нову платформу і рухатися до створення нової політичної партії».

На запитання журналістів, чи повинен партію очолювати лише один лідер, В.БОНДАР відповів, що це має бути, можливо, представник «нової генерації». На уточнення журналістів, чи йдеться про голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, він сказав: «Наприклад, Арсеній ЯЦЕНЮК».