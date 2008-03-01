У Тимошенко відповіли Януковичу: чия б корова мичала...

«Чия б корова мичала, а Ваша б мовчала», саме цю народну приказку Вікторові Януковичу слід було б зарубати на носі перед тим, як братися критикувати уряд Юлії Тимошенко за інфляцію». Про це йдеться у заяві прес-служби БЮТ, розміщеній на сайті блоку.

На думку авторів заяви, “Янукович персонально не має морального права на таку критику – він сам себе його позбавив. Саме він, будучи прем’єр-міністром, минулого року проґавив сплеск інфляційних процесів і залишив по собі рекордну інфляцію майже в 17%”.

До того ж коментуючи поради лідера Партії регіонів про те, що у газових питаннях уряд Юлії Тимошенко має користуватися «мізками, а не м’язами», прес-служба БЮТ нагадала, що Кабмін Януковича “не користувався ні тим, ні іншим, а лише «кришував» корупційні схеми газового посередника «РосУкрЕнерго». По собі ця гоп-кампанія залишила мільярдні газові борги, за якими тепер мусить розраховуватися народ України”.

Найбільше ж блок Юлії Тимошенко вражений намаганням Віктора Януковича розіграти з себе захисника держави в питаннях приватизації, стверджується у заяві.