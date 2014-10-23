Глава Мін'юсту не виключає, що в процесі люстрації Україна зіткнеться з дефіцитом кадрів

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що вищі посадові особи - державні службовці I-III рангів заслуговують на люстрацію, оскільки жоден з них не подав у відставку на знак протесту проти політики тодішньої влади під час Майдану.

Про це міністр заявив у ході круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Я часто чую, що серед чиновників дуже багато професіоналів, які не мали відношення до злочинів під час Революції гідності, і вони не були помічені в корупційних схемах. Але моя відповідь дуже проста: ті, хто був керівниками міністерств та відомств, центральних органів виконавчої влади, це політичні посади. Під час подій на Майдані 30 листопада, 10 грудня не проявили свою громадянську позицію і навіть не звільнилися. Жоден чиновник 1-3-ї категорії тоді не звільнився. 20 лютого також ніхто не подав заяву про відставку, хоча в них був шанс не потрапити під люстрацію, написавши тоді заяву про відставку. Тому неправильно говорити, що когось невиправдано звільнять», - наголосив Петренко.

Водночас міністр визнав, що держава зіткнеться з певним дефіцитом кадрів у процесі люстрації.

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«Напевно, на якомусь етапі буде проблема з професіоналами, але я як людина, що прийшла на держслужбу всього 7 місяців тому і яка не мала раніше досвіду державної служби, я зіткнувся з іншою проблемою: державні службовці з великим досвідом мають проблеми з ефективністю і спроможністю. Вони, може, й хороші спеціалісти, але система була побудована так, що всі працювали лише на процес, а не на результат», - сказав Петренко.