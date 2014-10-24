СБУ затримала розвідника терористів з батальйону "Восток"

Про це під час брифінгу повідомив рченик Інформцентру РНБО Андрій Лисенко, пише Українська правда.

За його словами, затримано громадянина України 1985 р.н., який намагався під виглядом мирного мешканця перетнути український блокпост. Затриманий є бойовиком-розвідником незаконного воєнізованого формування "Восток".

"Бойовик мав завдання провести розвідку і передати ватажкам бандформування інформацію про дислокацію українських військових підрозділів та ситуацію у мирних містах для вчинення терористами підривних акцій напередодні та під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України", - заявив він.

Читайте такожКомандир "Востока" зізнався, що його бойовики виступають за єдину Україну

У затриманого вилучено жетон батальйону "Восток" з особистим номером "08261", іменну перепустку з правом безперешкодного проїзду через усі блокпости так званого ДНР, у тому числі під час дії запровадженої терористами "комендантської години".

У багажнику його автівки виявлено номерний знак "Вежливые люди" з емблемою цього ж бандформування - згідно з документами бойовика, такий автомобіль не зупиняли й не оглядали на блокпостах. Тривають оперативно-слідчі дії.