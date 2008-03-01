Симоненко обіцяє Ющенку сеанс “конституційної хірургії”

Лідер парламентської фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО вважає за необхідне ліквідувати інститут Президента в Україні, оскільки він є основним джерелом нестабільності в країні.

Таку думку П.СИМОНЕНКО висловив у інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“Наш проект нової редакції Конституції не передбачає такої державної посади як посада Президента. Ми виходимо з того, що практика - критерій істини. А практика попередніх 16 років Незалежності наочно продемонструвала, що основним джерелом нестабільності у державі, «інкубатором корупціонерів» і опорою олігархічної диктатури є саме Президент і його адміністрація. Так було за КРАВЧУКА, так було за КУЧМИ, так і тепер - за ЮЩЕНКА”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів також вважає, що Україна через конституційну реформу повинна перейти від парламентсько-президентської до парламентської форми правління. “Ми - за парламентську республіку, проти узурпації влади та будь-якої форми диктатури”, - наголосив він.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що комуністи влітку 2007 року розробили свій проект Конституції, яка чітко регламентує обов’язки і відповідальність держави перед людьми. “Безперечно, необхідно ухвалювати нову редакцію Конституції, оскільки метастази політичної кризи, корупції та беззаконня, які уразили Україну, вже неможливо ліквідувати з допомогою “конституційної терапії”. Необхідна радикальна й оперативна “конституційна хірургія”, - заявив лідер КПУ.